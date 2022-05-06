Удмуртия заняла первое место в рейтинге ПФО по количеству построенного жилья

Ижевск. Удмуртия. За I квартал 2022 года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 6,6 тыс. новых квартир. Об этом сообщает Удмуртстат.

В сравнении с I кварталом 2021 года наблюдается рост ввода жилья в 2,4 раза. Из 6,6 тыс. новых благоустроенных квартир 4,2 тыс. находятся в многоквартирных домах.

Доля ввода индивидуальных застройщиков составила 55% от общего числа. При этом население ввело в эксплуатацию 2,4 тыс. домов, площадь которых — 287,4 тыс. кв. метров — это в 3,1 раза больше показателя I квартала 2021 года.

На селе построили 260,3 тыс. кв. метров жилых помещений. Наибольший рост темпы строительства видны в Юкаменском (8,6 раза), Киясовском (в 7,2 раза) и Воткинском (7,1 раза) районах.

По вводу жилья в рейтинге регионов ПФО Удмуртия занимает 1 место — 349 кв. метров на 1 тыс. человек населения. Второе место — у Республики Марий Эл, 263,8 кв. метра. Наименьшие успехи отмечены у Пензенской области — 87,4 кв. метра жилья.