Банк России выпустил 10-рублёвые монеты с изображением Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Центральный Банк Российской Федерации выпустил памятные монеты с изображением Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

С 6 мая 2022 года в обращение выпускаются памятные монеты 10-рублёвого номинала. На недрагоценном металле изображены символы городов трудовой доблести: Ижевска, Иркутска, Казани и Магнитогорска. Тираж составит 1 млн штук для каждого.

Диаметр монеты — 22 мм. В верхней части лицевой стороны присутствует надпись «БАНК РОССИИ», а в нижней — «2022». На тыльной стороне изображён фрагмент памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Присутствует название города и серия «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Центробанк отмечает, что новыми монетами можно расплачиваться на территории России. Они обязательны к приёму во всех видах платежей без каких-либо ограничений.

О том, что в честь Ижевска выпустят монету, стало известно в 2020 году. В 2021 году в оборот вышли деньги с городами Боровичи, Екатеринбург, Иваново и Омск.