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Парки Ижевска извинились за постеры на павильоне с патриотической символикой

12:45, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
Парки Ижевска извинились за постеры на павильоне с патриотической символикой
12:45, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки Ижевска
Фото: vk.com/parkiizhevska
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Отмечается, что дизайн был заказан у сторонней организации.

Ижевск. Удмуртия. АО «Парки Ижевска» на своей странице «ВКонтакте» принесли извинения за размещение на павильоне с патриотической символикой баннеров с американскими постерами.  

Напомним, что горожане заметили, что на павильончике, где продаются футболки с надписями «Z» и надписью «ZА РОССИЮ» в качестве фона использованы постеры из американской видеоигры и телесериала. При этом данные изображения использовались в качестве фона для портретов героев России Магомеда Нурбагандова и Александра Прохоренко.

«Уважаемые друзья, посетители наших Парков. Приносим извинения за размещение некорректных изображений на баннерах в парке им. М. Горького. Дизайн был заказан в сторонней организации. Мы сделали выводы, а данные баннеры уже демонтированы», — принесли извинения в «Парках Ижевска».

12:45, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
890
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки Ижевска