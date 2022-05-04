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В Удмуртии за последний месяц на треть выросло количество мусора

15:50, 04 мая, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии за последний месяц на треть выросло количество мусора
15:50, 04 мая, 2022
Юрий Абашев
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор
Фото: pixabay.com
17
0

Увеличение объёмов связанно с массовыми субботниками.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отмечается рост количества мусора, образовавшегося в период апрельских субботников. Об этом сообщает региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Спецавтохозяйство».

За последний месяц количество мусора, произведённого в республике, выросло на 30%. Площадки по сбору отходов заполнялись после массовых субботников и в майские выходные, когда жители Удмуртии проводили генеральные уборки дома и на приусадебных участках.

«Несмотря на запреты, к бакам вываливают бой кирпича, старые бани, заборы. Особенно горячо в городах и сёлах, где построенных площадок не хватает, а те, что стоят, не выдерживают майского напора», — говорится в сообщении регоператора.

15:50, 04 мая, 2022
Юрий Абашев
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор