В Удмуртии за последний месяц на треть выросло количество мусора

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отмечается рост количества мусора, образовавшегося в период апрельских субботников. Об этом сообщает региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Спецавтохозяйство».

За последний месяц количество мусора, произведённого в республике, выросло на 30%. Площадки по сбору отходов заполнялись после массовых субботников и в майские выходные, когда жители Удмуртии проводили генеральные уборки дома и на приусадебных участках.

«Несмотря на запреты, к бакам вываливают бой кирпича, старые бани, заборы. Особенно горячо в городах и сёлах, где построенных площадок не хватает, а те, что стоят, не выдерживают майского напора», — говорится в сообщении регоператора.