Итоги дня: возобновление очистки Пугачёво от снарядов и разлив Лозы в Игре

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявлено 48 новых случаев ковида. Скончалась две женщины.

Перекрытие дорог

В Ижевске 29 апреля, 1 и 2 мая перекроют часть автомобильных дорог на время проведения традиционных велогонок.

Паводок в Игре

В Игре из-за разлива реки Лоза подтопило больше 10 улиц. Жители домов, оказавшихся в зоне паводка, отказались покидать свои жилища. В посёлке подготовлены пункты временного размещения, на случай проведения эвакуации.

Особый контроль

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил взять под особый контрой объекты с круглосуточным пребыванием людей, например, больницы и санатории. Правительству поручено подготовить силы и средства к любым нештатным ситуациям.

Уборка снарядов

На территории бывшей воинской части в селе Пугачёво возобновился сбор взрывоопасных предметов. Для обеспечения безопасности специалисты подрядной организации выполнили обваловку участков временного складирования взрывоопасных предметов, восстановили минерализованные полосы по периметру территории.

Торговцы ядом

В Сарапуле перед судом предстанет преступная группа в составе семи человек, обвиняемая в незаконном обороте метанола и производстве на его основе контрафактной незамерзайки.

Погода на выходные

В выходные местами по Удмуртии ожидаются осадки в виде дождя и снега. В субботу воздух прогреется до +8…+13 градусов, в воскресенье — до +5…+10 градусов.

Доходы депутатов

Депутаты Госсовета Удмуртии отчитались о своих доходах за 2021 год. Больше всех заработал в минувшем году Андрей Волков — 125 233 952,48 рубля; его супруга — 19 399 672,50 рубля. Меньше всех из депутатов заработал Карен Манукян — 520 237,13 рубля; его супруга — 723 620,47 рубля.