В выходные в Удмуртии ожидается снег

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии ожидается до +13 градусов Цельсия. Погодную сводку предоставил республиканский Гидрометцентр.

В ночь на субботу, 30 апреля, на погоду в Удмуртии повлияет гребень антициклона. И хотя осадков не ожидается, ночью похолодает до -1…-6 градусов Цельсия.

В первой половине дня субботы ожидаются локальные осадки (в основном в северных районах) — дождь и снег. Температура составит +8…+13 градусов.

В ночь на воскресенье, 1 мая, по всей республике пройдут дожди и снег. Днём они сохранятся местами. Термометры ночью покажут -1…+4 градуса, а днём +5…+10.

В понедельник и вторник 2-3 мая ожидаются дожди, ночью вместе с ним пройдёт и снег. 2 мая температура ночью составит -2…+3 градуса, а днём +7…+12 градусов. С 3 мая начнётся небольшое потепление: ночью будет -1…+4 градуса, а днём температура поднимется до +11…+16 градусов.

При этом с 30 апреля по 3 мая ожидается усиление ветра — до 9-14 м/с.

Предварительный прогноз показывает, что 4 мая днём столбики термометров покажут до +17 градусов, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, а ветер усилится до 15 м/с.