Семерых жителей Сарапула осудят за производство и продажу незамерзайки на основе метанола

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле осудят преступную группу в составе семи человек, обвиняемых в незаконном обороте ядовитых веществ, а также производство на их основе различной контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что двое жителей Сарапула сколотили команду для незаконного бизнеса, приняв в неё пятерых подельников. Они купили в Пермском крае метиловый спирт под видом смесевого растворителя. С октября 2019 года по март 2021 года группа организовала в Сарапуле производство автомобильной незамерзайки на основе купленного метанола.

разлив продукции производился в трёх подпольных цехах. На тару клеились поддельные этикетки. Затем данная продукция поступала в торговую сеть.

Также обвиняемые наладили производство контрафактный коньяк, водку и клюквенную настойку на основе этилового спирта. Часть незаконных доходов было легализовано с помощью покупки зарубежных марок автомобилей.

10 марта 2021 года преступная группа была задержана.

«В рамках расследования уголовного дела проведено более 50 обысков в местах производства незамерзающей жидкости и спиртосодержащей продукции, местах их сбыта, а также домах и квартирах лиц, участвовавших в незаконной деятельности», — говорится в сообщении следственного комитета.

В ходе обысков изъято 28 тонн метилового спирта, 15 тыс. литров контрафактной незамерзайки и 10 тонн алкогольной продукции. Также арестовано имущество обвиняемых на сумму 3 млн рублей.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»), части 2 статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), части 1 статьи 171.3 УК РФ («Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»), части 1 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и части 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

За данные преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет и штраф до 3 млн рублей.