В Пугачёво возобновились работы по сбору взрывоопасных предметов

Ижевск. Удмуртия. На территории бывшей воинской части села Пугачёво в Удмуртии подрядчик ООО «Форпост Балтики Плюс» возобновил сбор взрывоопасных предметов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Для обеспечения безопасности специалисты подрядной организации выполнили обваловку участков временного складирования взрывоопасных предметов, восстановили минерализованные полосы по периметру территории. Также обеспечены проезды до всех точек выполнения работ, подготовлены запасы средств для тушения пожаров.

Жителям напомнили, что проникновение на территорию бывшего арсенала крайне опасно.

«Взрывоопасные предметы могут оставаться и за пределами технической территории. При обнаружении таких предметов категорически не допускается их трогать, перемещать, и тем более, пытаться их разбирать, оказывать любое техническое воздействие. Это может привести к срабатыванию взрывоопасного предмета, и трагическим последствиям», — подчеркнул глава района.

При обнаружении взрывоопасных предметов, подозрительных действий граждан и передвижений транспортных средств требуется незамедлительно обратиться в полицию по телефону «02, 8-34138-4-16-49» (со всех мобильных 102), либо по номеру 112, или в Единую диспетчерскую службу района – 8 (34138) 4-22-15, 4-24-79, сотовый 8-952-402-32-40.