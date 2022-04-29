Велогонки пройдут по улицам Ижевска 1 и 2 мая

Ижевск. Удмуртия. В первые дни мая в Ижевске пройдут традиционные велогонки. Как сообщила пресс-служба администрации города, из-за этого временно будет перекрыта часть автодорог в центре столицы Удмуртии.

В воскресенье, 1 мая, в Ижевске в 09:30 стартует демонстрация, а в 12:30 — 53-я традиционная кольцевая велогонка. Поэтому временно ограничат движение транспорта с 09:00 до 17:00:

- по улице Коммунаров от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына;

- по улице Красногеройской от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров;

- по улице Красноармейской от улицы Ленина до улицы Красногеройской;

- по улице Бородина от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинской;

- по улице Вадима Сивкова от улицы Бородина до улицы Красногеройской;

- по улице Пушкинской от улицы Ленина до улицы Кирова;

- по улице Лихвинцева от улицы площадь 50 лет Октября до улицы Пушкинской;

- по улице площадь 50 лет Октября от Карлутской площади до улицы Лихвинцева;

- по переулку Широкому от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса.

2 мая в Ижевске состоится ежегодный велопарад. С 12:00 на время прохождения велоколонны движение всех транспортных средств будет приостановлено:

- по переулку Северному от заезда к администрации города до улицы Пушкинской;

- по улице Пушкинской от переулка Северного до улицы 10 лет Октября;

- по улице 10 лет Октября от улицы Пушкинской до улицы 40 лет Победы;

- по улице 40 лет Победы до «Ашана».

Напомним, что 29 апреля на Центральной площади Ижевска пройдут репетиции Парада Победы. Движение транспорта в эти дни с 18:30 до 22:00 будет запрещено:

- по улице Пушкинской от улицы Советской до улицы Кирова;

- по улице Лихвинцева от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- по улице Наговицына от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- по улице Красногеройской от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- по улице Бородина от улицы Пушкинской до улицы Свободы.

Отметим, что движение троллейбусов перенаправят на улицу Удмуртскую. Маршруты автобусов №19 и №26 перенаправят на улицу Карла Маркса. Автобус №28 поедет по улице Удмуртской через Майскую и Кирова.