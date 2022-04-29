Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии отчитались о своих доходах за 2021 год. Официальные данные опубликовали на сайте парламента республики.

Председатель Госсовета Владимир Невоструев заработал в минувшем году 5 268 204,67 рубля. В его собственности находится два земельных участка и квартира, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado. Супруга Невоструева заработала в 2021 году 689 026,59 рубля.

Первый зампредседателя Госсовета Надежда Михайлова в минувшем году заработала 3 572 495,42 рубля. В её собственности земельный участок, жилой дом и полторы квартиры. Супруг Михайловой заработал 322 441,68 рубля за 2021 год. В его собственности — Volkswagen Tiguan, маломерное судно «Беркут М-DC» и прицеп МЗСА 81771С.

Зампредседателя Госсовета Александр Прозоров заработал в 2021 году 2 542 417,92 рубля. В его собственности — лишь нежилое помещение. У супруги Прозорова доход за минувший год составил 1 709 360 рублей. В её собственности квартира и автомобиль Lexus RX 200T.

Председатель постоянной комиссии Госсовета по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов заработал 1 972 176,22 рубля. В его собственности — квартира, гараж и овощная яма. Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова заработала 2 046 178,28 рубля; в её собственности находится половина квартиры и Renault Logan. Председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов заработал 2 422 536,30 рубля. В его собственности — пять земельных участков, три дома, одна квартира, автомобиль Mitsubishi Pajero, снегоход BRP SKANDIC WT 600 и прицеп КМЗ 8136.

Председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иван Черезов заработал 1 936 583,86 рубля. В его собственности — земельный участок, три жилых дома, две квартиры, а также Toyota Land Cruiser 100, прицеп МЗСА 817717. Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Владимир Паршин заработал 24 861 954,35 рубля. В его собственности есть автомобиль Mercedes-Benz GLE 400D 4 MATIC. Также Паршин является «рекордсменом» среди депутатов по количеству недвижимости в собственности — 167 земельных участков, 37 зданий, четыре квартиры, 57 нежилых зданий, 16 сооружений и два нежилых помещения.

Председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям, председатель фракции ЛДПР Тимур Ягафаров заработал за 2021 год 3 303 067,64 рубля. В его собственности — земельный участок, административное и производственное здание, а также грузовик УАЗ 390995, автоприцеп ОДАЗ, трубоукладчик ТПУ130МБГ1, экскаватор гусеничный Hitachi ZH 200LC, прицеп бензовоз ПЦ-5.6-817, универсальная дорожная машина УДМ-Е, экскаваторы гусеничные ЕК-270-05 и Hitachi ZХ 330-3.

Руководитель депутатской фракции «Единая России» Елена Дербилова заработала 2 045 386,30 рубля. Руководитель фракции «Справедливая Росси» Фарид Юнусов заработал 1 598 001,88 рубля. Руководитель фракции КПРФ Пётр Басов заработал в 2021 году 1 205 524,83 рубля.

Больше всех заработал в минувшем году Андрей Волков — 125 233 952,48 рубля; его супруга — 19 399 672,50 рубля. Меньше всех из депутатов заработал Карен Манукян — 520 237,13 рубля; его супруга — 723 620,47 рубля.

Напомним, ранее свои доходы за 2021 год раскрыли депутаты Госдумы от Удмуртии.