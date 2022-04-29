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В Удмуртии возьмут под особый контроль объекты с круглосуточным пребыванием людей

13:40, 29 апреля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии возьмут под особый контроль объекты с круглосуточным пребыванием людей
13:40, 29 апреля, 2022
Юрий Абашев
1729
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#безопасность
Фото: ИА «Сусанин»
1729
0

Необходимо обеспечить безопасность больниц и санаториев.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии майских праздников состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил необходимость взять под особый контрой объекты с круглосуточным пребыванием людей, например, больницы и санатории. Правительству поручено подготовить силы и средства к любым нештатным ситуациям.

Напомним, в дни празднования «Последних звонков» в школах Ижевска примут усиленные меры безопасности: введут усиленный пропускной режим, увеличат число охранников и дежурных администраторов, организуют сопровождение посетителей. На линейки гостей будут пускать согласно утвержденному директором списку.

13:40, 29 апреля, 2022
Юрий Абашев
1729
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#безопасность