В Удмуртии возьмут под особый контроль объекты с круглосуточным пребыванием людей

Ижевск. Удмуртия. В преддверии майских праздников состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил необходимость взять под особый контрой объекты с круглосуточным пребыванием людей, например, больницы и санатории. Правительству поручено подготовить силы и средства к любым нештатным ситуациям.

Напомним, в дни празднования «Последних звонков» в школах Ижевска примут усиленные меры безопасности: введут усиленный пропускной режим, увеличат число охранников и дежурных администраторов, организуют сопровождение посетителей. На линейки гостей будут пускать согласно утвержденному директором списку.