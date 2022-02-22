Итоги дня: готовность Удмуртии принять жителей Донбасса и презентация новой «Лады Весты»

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии ковидом заболели 2 005 человек, скончались 19 пациентов.

Сбор помощи

В нижнем храме Михаило-Архангельско кафедрального собора открыт сбор гуманитарной для беженцев с Донбасса. Пункт сбора работает ежедневно с 07:00 до 19:00.

Контракт разорвут

Контракт с подрядчиком на строительство лечебного корпуса туберкулёзной больницы в Ижевске может быть разорван в ближайшие дни. Причиной тому стал срыв сроков окончания работ по возведению здания.

Примем беженцев

Удмуртская Республика готова принять 250 беженцев из ЛДНР. Прибывшим в регион гражданам признанных Россией республик помогут с трудоустройством и определением детей в сады и школы.

Живодёр

Жителя Завьяловского района подозревают в жестоком убийстве собаки. 36-летний мужчина зарубил несчастное животное топором. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Новая лада

С конвейера Ижевского автозавода сошёл первый автомобиль новой модели «Лады Весты» — Vesta NG. Где NG означает — New Generation («Новое поколение»).