Новая модель «Лады» Vesta NG сошла с конвейера в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. С конвейера Ижевского автозавода сошёл первый автомобиль новой модели «Лады-Весты» — Vesta NG. Где NG означает — New Generation («Новое поколение»).

Всего с 2015 года, когда стартовало производство «Лады-Весты», было выпущено почти 700 тыс. автомобилей этого семейства. В 2021 году «Лада-Веста» заняла первое место в нашей стране. Новая модель призвана задать «новые стандарты в своём классе».

Общий объём инвестиций, которые АвтоВАЗ вложил в новую модель «Весты», составил 7 млрд рублей, в автомобиле появилось около 600 наименований номенклатуры.

На презентации новой машины глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил сотрудников Ижевского автозавода за то, что в тяжёлые годы пандемии сумели удержать предприятие и сохранили производство.

«И помогли нам. В том числе и автомобилями в очень сложный момент, когда наша медицина нуждалась в технике, нуждалась в машинах. За это огромное спасибо», — сказал Бречалов.

Генеральным директором LADA Ижевский автомобильный завод Денис Носов отметил, что старт серийному производству дан при красивой дате — 22.02.2022.

«Когда почти семь лет назад «Веста» была запущена на рынок, она буквально «взорвала» представление о российском автопроме. С запуском «Весты» нового поколения мы сделаем это снова», — подчеркнула Денис Носов.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор на презентации в Ижевске также напомнил, что в 2018 году компания заключила с Российской Федерацией договор. Топ-менеджер автомобилестроения отметил, что компания полностью настроена на то, чтобы выполнить все требования внутри этого договора перед страной и перед регионами присутствия в ней.

«Между тем, ситуация с электронными компонентами сейчас сложна. Для нас ключевую важность имеет регулярность поставок этих компонентов на наши заводы», — резюмировал Николя Мор.