Прокуратура проверила водонапорную башню в Балезинском районе, где под лёд провалился ребёнок

Балезино. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии провела проверку по факту провала под лёд ребёнка в Балезинском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, что инцидент произошёл в январе 2022 года. Маленький ребёнок провалился в трещину в образовавшемся у водонапорной башни льду. Ему на помощь пришли местные жители и спасатели. Ребёнка удалось вызволить, он не пострадал.

Башня принадлежит ООО «Балезинская сортоиспытательная станция».

«Установлено, что <…> из-за выброса через дренажное отверстие башни излишков воды на земле образовалась наледь. По причине скопления воды произошло вымывание льда, в результате чего образовался проем», — следует из результатов проверки.

В упомянутый проём и провалился ребёнок.

Также проверка выявила, что башня не была огорожена. По правилам здесь должен был быть глухой забор высотой 2,5 м. При этом рядом с башней проходит тротуар.

В адрес директора компании-собственника внесено представление, обязывающее его устранить нарушение.