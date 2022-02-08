Итоги дня: новые сроки готовности школы на улице Берша в Ижевске и первый фестиваль парапланеризма в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения ковидом. Амбулаторное лечение проходят 37 тыс. пациентов, 232 жителя Удмуртии госпитализированы в ковид-центры.

Неудачное ограбление

Двое жителей Удмуртии совершили попытку ограбления банкомата в Подмосковье. Во время вскрытия аппарата произошёл хлопок, в результате чего один из злоумышленников погиб. Его сообщник добровольно сдался полиции.

Скоро достроят

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов сообщил, что школу на улице берша достроят до 1 апреля 2022 года. К этому времени закончится оформление документов и состоится ввод здания в эксплуатацию.

Карантин снят

В девяти районах Удмуртии сняли карантин по золотистой картофельной нематоде — паразита, живущего на корнях картофеля и помидоров.

Поддержку медиков продлили

В Удмуртии продлили стимулирующие выплаты медицинским работникам, контактирующим с коронавирусными больными. Финансовую поддержку продолжат получать как рядовые сотрудники, так и руководство ковид-центров.

Чума близко

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю Юрий Волков сообщил, что африканская чума свиней всё ближе подходит к Удмуртии. Основные риски связанно с ввозимой в республику продукцией.

5 млрд рублей долгов

За 2021 год приставы Удмуртии взыскали с должников около 5 млрд рублей. 1,5 млн исполнительных листов завели как на физических, как и юридических лиц.

Первый в Удмуртии

Первый в Удмуртии Открытый фестиваль по парапланеризму пройдёт с 11 по 13 июня 2022 года в деревне Ермаково в Увинском районе. Сценарий мероприятия подстроится под эпидемиологическую обстановку.