Более 2 тысяч жителей Удмуртии заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки зарегистрировали еще 2 044 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

В числе заразившихся 255 детей до 14 лет и 164 пожилых людей. Из заболевших госпитализировали 232 пациента. В настоящее время в больницах под медицинским наблюдением находятся 37 302 человека. 1 103 пациента проходят лечение в ковид-стационарах и находятся в состоянии средней степени тяжести, 192 человека тяжело переносят болезнь, из них 38 подключены к ИВЛ.

1 659 пациентов выписали. 8 человек, с подтвержденным ковидом скончались. Женщинам было 82 и 83 года, мужчинам — 65, 71, 74, 82, 89, 93 года.

За время пандемии в Удмуртии 687 966 человек прошли вакцинацию. Из них 538 848 жителей региона получили второй компонент, а 118 048 граждан поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Ревакцинацию уже прошли 106 966 человек.