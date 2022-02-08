Управление Россельхознадзора: африканская чума свиней всё ближе подходит к Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Африканская чума свиней всё ближе подходит к Удмуртии. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал замруководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю Юрий Волков.

«Хочу обратить внимание, что африканская чума свиней всё ближе и ближе подходит к территории Удмуртии. Она распространяется. На территории Удмуртии, слава Богу, не было вспышек африканской чумы свиней, но ввоз контаминированной продукции происходит», — рассказал Юрий Волков.

Например, в конце 2021 года на одно из предприятий республики поступила свинина из Самарской области, выработанная в Белгородской области. И данную продукцию пришлось изъять и полностью уничтожать.

«Данную продукцию предпринимательница закупила для продажи под новогодние праздники, но благодаря системе «Меркурий» в ведомстве вовремя выяснили, что контаминированная продукция есть на предприятии в Удмуртии, поэтому в продажу она не ушла», — рассказал Волков.

Ещё один пример своевременного реагирования — также в конце 2021 года на ярмарке выходного дня в Ижевске были выявлены колбасные изделия, поступившие из «проблемных» регионов. Колбасу также вовремя изъяли и уничтожили.

Таким образом, Россельхознадзор организует посты совместно с МВД с целью пресечения незаконного перемещения животноводческой продукции, также её выявляют в ходе совместных рейдов в места несанкционированной торговли. Угроза же возникновения вспышки на производстве, основываясь на примерах других регионов, по словам Юрия Волкова, заключается лишь в халатности.

«Все вспышки на предприятиях происходят из-за халатного отношения персонала. Элементарные нарушения санитарно-защитного режима — посещение предприятия посторонними лицами, посторонним транспортом, минующим дезинфекционные барьеры. Обслуживающий персонал носит с собой еду, что категорически запрещено», — призвал к бдительности Юрий Волков.