В девяти районах Удмуртии сняли карантин по золотистой картофельной нематоде

Ижевск. Удмуртия. В ряде районов Удмуртии сняли карантин по золотистой картофельной нематоде. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал замруководителя Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю Юрий Волков.

«На сегодняшний день ограничительные мероприятия сняты в Граховском, Дебёсском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Сарапульском, Селтинском, Юкаменском и Ярском районах Удмуртии», — поделился Юрий Волков.

Он пояснил, что снятие ограничений связано с тем, что специалистами ведомства при мониторинге растений жизнеспособных нематод не выявили.

Наша справка: золотистая картофельная нематода — узкоспециализированный вид нематод, который паразитирует на корнях картофеля и томатов, поражает другие растения из семейства паслёновых. Развитие картофельной нематоды происходит в корнях растения-хозяина. Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней образуется мало, они мелкие, а иногда совсем отсутствуют.