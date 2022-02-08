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Фестиваль парапланов впервые пройдёт в Удмуртии

17:40, 08 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Фестиваль парапланов впервые пройдёт в Удмуртии
17:40, 08 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
253
0
#Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#туризм
Фото: pixabay.com
253
0

Площадкой фестиваля станет Увинский район.

Ува. Удмуртия. Увинский район Удмуртии начал готовиться к проведению первого Открытого фестиваля по парапланеризму «Взлётные истории» и Кубка России по парапланерному спорту. Об этом в соцсетях сообщил глава района Владимир Головин.

Он отметил, что фестиваль пройдёт с 11 по 13 июня 2022 года в деревне Ермаково. Учитывая эпидемиологическую обстановку, разрабатываются разные сценарии проведения праздника.

«Для гостей будет возможность разместиться на все три дня в палаточном городке. Организаторы готовят авиашоу, культурную программу, эколекторий, площадку для экстремального досуга, агро-интерактивные зоны для всей семьи, гастро-площадку и кулинарные мастер классы от местных фермеров», — написал Владимир Головин.

Напомним, о желании провести в Удмуртии фестиваль парапланов рассказал в декабре прошлого года первый вице-премьер республики Константин Сунцов. По прогнозам властей, это позволит увеличить турпоток в республику до 700 тыс. человек.

17:40, 08 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
253
0
#Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#туризм