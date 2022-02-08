Приставы Удмуртии в 2021 году взыскали с должников 5 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. За 2021 год у приставов Удмуртии находилось более 1,5 млн исполнительных производств — как в отношении физических, так и юридических лиц. Как сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике Игорь Наговицын, сумма взысканий составила около 5 млрд рублей.

Из 1,5 млн производств — 833 приходились на обеспечение права граждан на получение зарплаты. Приставам удалось взыскать более 73 млн рублей.

1,2 тыс. производств — получение задолженностей за моральный вред. По этому пункту взыскано 19,5 млн рублей. Так, ижевский водитель полностью выплатил 150-тысячную компенсацию пострадавшему после того, как получил уведомление о возбуждении исполнительного производства.

Кроме того, приставам в 2021 году удалось получить 1,2 млрд рублей по налоговым задолженностям. Во исполнение всех требований произведён 701 арест имущества на сумму 390 млн рублей. Вынесено 550 тыс. постановлений о взыскании денег, находящихся на банковских счетах.

Одной из самых действенных мер, которая заставляет должника выполнить все обязательства — это запрет выезда за пределы Российской Федерации. В 2021 году 3,6 тыс. жителей Удмуртии были ограничены в выезде из страны.

Также Игорь Наговицын представил статистику по исполнительным производствам, связанным с административными штрафами: 450 тыс. производств, из них около 345 тыс. связаны с нарушением правил дорожного движения. Сумма взысканий по «пьяным» штрафам, когда водитель был нетрезвым за рулём или передал управление другому лицу в состоянии опьянения, составила 45 млн рублей. Сюда также отнесли и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Отмечено, что взыскание через приставов проводилось в тех случаях, когда нарушители не хотели оплачивать наложенные штрафы сами.

В 2021 году приставы Удмуртии смогли взыскать с должника более 600 тыс. рублей. Житель Ижевска был злостным нарушителем ПДД, но оплачивать свои проступки он не собирался. Против него было возбуждено 683 исполнительных производства на сумму 616 тыс. рублей. Проведённые разыскные мероприятия показали, что гражданин имеет в собственности внедорожник «Инфинити». Должника вместе с машиной обнаружили в Москве — и арестовали транспортное средство. Только тогда мужчина расплатился по долгам.

За 2021 год со злостных неплательщиков алиментов взыскано 242 млн рублей, что больше показателя 2020 года на 39%. Вынесено около 10 тыс. постановлений о взыскании задолженностей с заработка нарушителя, 21,7 тыс. постановлений касались изъятия денег с банковских счетов, а 9,3 тыс. — ограничения права на выезд за пределы России. В счёт долга арестован 71 автомобиль на сумму около 32 млн рублей, а также 89 объектов недвижимости на сумму 33 млн рублей.