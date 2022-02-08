В Удмуртии продлили стимулирующие выплаты работникам медицины

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продлили выплаты медицинским работникам, контактирующим с коронавирусными больными. Соответствующие изменения в постановления №584 и №617 были внесены правительством Удмуртии опубликованными 8 февраля 2022 года документами.

Ежемесячные выплаты врачам, медсёстрам, фельдшерам и сотрудникам среднего медперсонала продлеваются с 1 февраля по 30 апреля 2022 года. Прошлым постановлением устанавливался срок с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Изменения вступают в силу через 10 дней после дня опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.

Напомним, что размер данной выплаты составляет от 5 до 10 тыс. рублей в зависимости от специальности медработника.

Также в Удмуртии до 31 декабря 2022 года продлеваются социальные выплаты категориям работников подведомственных Минздраву Удмуртии организаций, контактирующим с больными коронавирусом.

Выплату в размере 57,5 тыс. рублей будут получать руководители ковид-центров и их заместители по медицинской части. Сумму в размере 34,5 тыс. продлили также руководителю и заместителю по медицинской части Станции переливания крови Удмуртии.

Водители, перевозящие ковид-пациентов, продолжат получать чуть больше 4 тыс. рублей. Такую же сумму будут выплачивать иному персонал перепрофилированных больниц (за исключением административного персонала).