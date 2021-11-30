Итоги дня: анти-лидерство Удмуртии по выявлению рака на поздних стадиях и карантин в оранжереях под Ижевском

Главные новости вторник.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирус выявили у 240 человек. Скончались 10 пациентов.

Проблемы медицины

Удмуртия оказалась регионом, с самым высоким в стране показателем выявления рака на поздней стадии. С опозданием по времени выявляют в 42,19% случаев.

Преступные группировки

Глава следкома России получил обращение от СМИ с просьбой пресечь в Удмуртии действия преступных группировок. Речь идёт о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступления в финансовой сфере.

Карантин под Ижевском

В Ижевске установили карантин по Западному цветочному трипсу в теплицах на улице Оранжерейной. Ограничительный режим охватил площадь 13,8 га.

В составе сборной

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выступит в составе сборной России на втором этапе Кубка мира. Спортсмена перевели из Кубка IBU в рамках плановой ротации кадров.

На борьбу с очередями

Глазовская межрайонная больница получит новый сервер. Старые не справлялись с нагрузкой во время записи граждан на получение документов о вакцинации. Нестабильная работа в виде подвисаний доходила до 40 минут.