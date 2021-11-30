Он должен сократить скорость ожидания в очередях с 40 до 5 минут.

Глазов. Удмуртия. Глазовская межрайонная больница получит новый сервер. Об этом рассказал глава города Сергей Коновалов в эфире в соцсетях.

«По итогам прямого эфира приходили вопросы про очереди на запись в больницы и получение документов о вакцинации. Это связано с большой нагрузкой на серверы Глазовской межрайонной больницы, они периодически подвисали. Нестабильная работа доходила до 40 минут, из-за этого образовывались очереди», — отметил градоначальник.

Он рассказал, что для ускорения работы власти Глазова обратились в компанию «ТВЭЛ». При поддержке директора Чепепкого мехзавода Сергея Чинейкина, лично курировавшего этот вопрос, удалось выделить средства для приобретения дополнительного сервера для Глазовской межрайонной больницы.

«До конца 2021 года сервер будет установлен. Надеюсь, что он разгрузит не только пиковые потребности, но и станет проще и лучше работать врачам в целом. Время оказания услуг через интернет по некоторым услугам сократиться с 40 до 5 минут», — сказал Коновалов.