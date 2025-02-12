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В Ижевске, Можге и Сарапуле установили карантин по бешенству

17:55, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске, Можге и Сарапуле установили карантин по бешенству
17:55, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Ижевск\n#Можга\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#карантин\n#бешенство
Источник фото: unsplash.com (Joe Leahy)
153
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Ограничительные мероприятия распространяются на 5 личных подсобных хозяйств.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске, Можге и Сарапуле ввели ограничительные мероприятия по бешенству животных. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртии. 

В Ижевске эпизоотическим очагом бешенства считается личное подсобное хозяйство на улице Разъезд Пироговка, 2. В радиусе 5 м от объекта теперь установлен карантин. 

В Можге карантинную зону установили в радиусе 2 км вокруг личных подсобных хозяйств, расположенных по адресам: улица Рябиновый бульвар, 24; улица Елабужская, 39; улица Ижевская, 34.

А в Сарапуле эпидемическим очагом бешенства считается личное подсобное хозяйство на улице Рябиновой, 28. В радиусе километра вокруг объекта установлен карантин.

Ограничительные мероприятия будут действовать до принятия решения об их отмене. 

Напомним, что с начала 2025 года в Удмуртии выявили три случая бешенства животных. Болезнью заразились домашний кот, домашняя собака и лиса

17:55, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Ижевск\n#Можга\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#карантин\n#бешенство