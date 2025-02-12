Ограничительные мероприятия распространяются на 5 личных подсобных хозяйств.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске, Можге и Сарапуле ввели ограничительные мероприятия по бешенству животных. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртии.
В Ижевске эпизоотическим очагом бешенства считается личное подсобное хозяйство на улице Разъезд Пироговка, 2. В радиусе 5 м от объекта теперь установлен карантин.
В Можге карантинную зону установили в радиусе 2 км вокруг личных подсобных хозяйств, расположенных по адресам: улица Рябиновый бульвар, 24; улица Елабужская, 39; улица Ижевская, 34.
А в Сарапуле эпидемическим очагом бешенства считается личное подсобное хозяйство на улице Рябиновой, 28. В радиусе километра вокруг объекта установлен карантин.
Ограничительные мероприятия будут действовать до принятия решения об их отмене.
Напомним, что с начала 2025 года в Удмуртии выявили три случая бешенства животных. Болезнью заразились домашний кот, домашняя собака и лиса.