Ижевск. Удмуртия. В Ижевске, Можге и Сарапуле ввели ограничительные мероприятия по бешенству животных. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртии.

В Ижевске эпизоотическим очагом бешенства считается личное подсобное хозяйство на улице Разъезд Пироговка, 2. В радиусе 5 м от объекта теперь установлен карантин.

В Можге карантинную зону установили в радиусе 2 км вокруг личных подсобных хозяйств, расположенных по адресам: улица Рябиновый бульвар, 24; улица Елабужская, 39; улица Ижевская, 34.

А в Сарапуле эпидемическим очагом бешенства считается личное подсобное хозяйство на улице Рябиновой, 28. В радиусе километра вокруг объекта установлен карантин.

Ограничительные мероприятия будут действовать до принятия решения об их отмене.

Напомним, что с начала 2025 года в Удмуртии выявили три случая бешенства животных. Болезнью заразились домашний кот, домашняя собака и лиса.