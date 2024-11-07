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Из-за карантинного насекомого в Удмуртии сожгли 280 выращенных в Нидерландах срезов цветов

16:10, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за карантинного насекомого в Удмуртии сожгли 280 выращенных в Нидерландах срезов цветов
16:10, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Удмуртия\n#цветы\n#карантин
Источник фото: unsplash.com (Yoksel Zok)
146
0

Обнаруженный в товаре восточный цветочный трипс является опасным насекомым.

Ижевск. Удмуртия. Из-за карантинного организма в Удмуртии уничтожили привезенные из Нидерландов цветы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.  

28 октября в Удмуртию из Московской области привезли 280 срезов цветов и декоративной зелени. Они были выращены в Нидерландах. Сотрудники Россельхознадзора досмотрели товар и направили образцы продукции в Удмуртский филиал Федерального центра охраны здоровья животных. Лабораторная экспертиза показала, что в цветах есть карантинный организм — восточный цветочный трипс. Отмечается, что он является опасным насекомым, особенно для декоративных культур. 

В результате 6 ноября собственник товара сжёг данную партию срезов цветов и декоративной зелени. 

Отмечается, что с 1 января по 6 ноября 2024 года в Удмуртии уничтожили 470 срезов хризантем. Это на 34% больше аналогичного периода 2023 года.

16:10, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Удмуртия\n#цветы\n#карантин