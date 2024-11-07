Из-за карантинного насекомого в Удмуртии сожгли 280 выращенных в Нидерландах срезов цветов

Ижевск. Удмуртия. Из-за карантинного организма в Удмуртии уничтожили привезенные из Нидерландов цветы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

28 октября в Удмуртию из Московской области привезли 280 срезов цветов и декоративной зелени. Они были выращены в Нидерландах. Сотрудники Россельхознадзора досмотрели товар и направили образцы продукции в Удмуртский филиал Федерального центра охраны здоровья животных. Лабораторная экспертиза показала, что в цветах есть карантинный организм — восточный цветочный трипс. Отмечается, что он является опасным насекомым, особенно для декоративных культур.

В результате 6 ноября собственник товара сжёг данную партию срезов цветов и декоративной зелени.

Отмечается, что с 1 января по 6 ноября 2024 года в Удмуртии уничтожили 470 срезов хризантем. Это на 34% больше аналогичного периода 2023 года.