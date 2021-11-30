В теплицах на улице Оранжерейной в Ижевске установили карантин

Фитосанитарную зону обозначили на площади почти в 14 гектар.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установили карантин в теплицах на улице Оранжерейной. Об этом сообщила пресс-служба управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Отмечается, что 29 ноября 2021 года управлением Россельхознадзора установлена карантинная фитосанитарная зона и введён карантинный фитосанитарный режим на площади 13,8 га в связи с выявлением очага карантинного объекта — Западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis (pergande)) на производственной территории тепличного комплекса ООО «Декоративно-цветочные культуры». Расположен он на улице Оранжерейной, 24.

Ознакомится с копией приказа, границами карантинной фитосанитарной зоны, программой локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции Западного цветочного трипса, запретами, ограничениями и перечнем мероприятий можно по ссылке.

Управление Россельхознадзора напомнило, что на период действия карантинного фитосанитарного режима вывоз продукции, для которой характерно заражение и засорение карантинным объектом, с территории предприятия осуществляется на основании карантинного сертификата.

Снятие карантина будет возможно лишь после того, как отсутствие живых особей Западного цветочного трипса зафиксируют при истечении двух полных оборотов растений-хозяев в очаге.