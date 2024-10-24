На улице Коммунаров в Ижевске из-за сорняка установили карантинную фитосанитарную зону

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Коммунаров появилась карантинная фитосанитарная зона. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Во время обследования земель сотрудники Россельхознадзора обнаружили на придомовых территориях многоквартирных домов №195 и №199 по улице Коммунаров амброзию полыннолистную. Это однолетнее растение по внешнему виду напоминает полынь, но является опасным карантинным сорняком. Оно подавляет другие культурные растения, а у людей вызывает амброзийный поллиноз, который больше известен под названием сенная лихорадка.

В результате, 24 октября сотрудники Россельхознадзора на территории 10,85 га на улице Коммунаров установили карантинную фитосанитарную зону. А также здесь ввели карантинный фитосанитарный режим для исключения распространения растения.