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На улице Коммунаров в Ижевске из-за сорняка установили карантинную фитосанитарную зону

15:53, 24 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На улице Коммунаров в Ижевске из-за сорняка установили карантинную фитосанитарную зону
15:53, 24 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#карантин\n#трава
Источник фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю
24
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Растение распространилось на площади более 10 га.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Коммунаров появилась карантинная фитосанитарная зона. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

Во время обследования земель сотрудники Россельхознадзора обнаружили на придомовых территориях многоквартирных домов №195 и №199 по улице Коммунаров амброзию полыннолистную. Это однолетнее растение по внешнему виду напоминает полынь, но является опасным карантинным сорняком. Оно подавляет другие культурные растения, а у людей вызывает амброзийный поллиноз, который больше известен под названием сенная лихорадка. 

В результате, 24 октября сотрудники Россельхознадзора на территории 10,85 га на улице Коммунаров установили карантинную фитосанитарную зону. А также здесь ввели карантинный фитосанитарный режим для исключения распространения растения.  

15:53, 24 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#карантин\n#трава