Удмуртия оказалась в аутсайдерах по выявлению рака

Всего в республике за 9 месяцев 2021 года опухоль обнаружили у 723 человек.

Ижевск. Удмуртия. Выявление рака на поздних стадиях в Удмуртии оказалось почти вдвое выше среднего по стране показателя. Соответствующие данные содержатся в Оперативном докладе за январь-сентябрь 2021 года Счётной палаты Российской Федерации.

За 9 месяцев 2021 года диагноз «злокачественное новообразование» впервые поставили 791,3 тыс. жителям России. На ранних стадиях заболевание выявили у 327,9 тыс. пациентов, а на поздних (III-IV стадии) — у 152,6 тыс. человек.

При этом выяснилось, что в ряде регионов России рак обнаруживают слишком поздно. Средний по России показатель выявления заболевания на поздних стадиях составляет 19,3%, тогда как в Удмуртии он равен 42,19%. Это самый высокий показатель в стране. Следом идёт Смоленская область — 40,81%, затем Ульяновская область — 35,86%, Республики Тыва и Дагестан — 35,55% и 35,06% соответственно.

Также Удмуртия вошла в число регионов, где последнюю, IV стадию рака обнаружили у значительной части пациентов — 159 человек из 723 заболевших (21,99%). И здесь у республики самый большой показатель: в упомянутой ранее Смоленской области опухоли на последней стадии нашли у 24,63% пациентов — 67 человек, всего злокачественные новообразования обнаружены у 272 человек.

По мнению Счётной палаты, это свидетельствует о том, что в упомянутых регионах плохо проводят профилактические осмотры и диспансеризации.

Напомним, в онкологических центрах Удмуртии регулярно проводятся дни открытых дверей. Так, один из них пройдёт 4 декабря 2021 года с 09:00 до 13:00 в поликлинике ижевского онкодиспансера по адресу: улица Ленина, 102.