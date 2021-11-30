Глава следкома России получил обращение с просьбой пресечь в Удмуртии действия преступных группировок

Дело касается преступлений в сфере финансов и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ижевск. Удмуртия. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему коллеге, руководителю управления СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву, доложить о ходе расследования уголовных дел в отношении ряда преступных группировок. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

«Сегодня в ряде СМИ распространилось сообщение о направлении запросов главе СК России Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой остановить действие преступных группировок в Удмуртии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в обращении фигурируют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступления в финансовой сфере. Отдельные факты расследуются региональным следственным управлением в рамках уголовных дел, однако системно выстроенной работы по пресечению преступной деятельности указанных группировок не ведётся.

Бастрыкин, помимо отчёта о ходе расследования уголовных дел, поручил главе следственного управления СКР по Удмуртии Тугушеву доложить по всем доводам, фигурирующим в материалах СМИ.