В Удмуртии коронавирусом заразились еще 240 жителей

Врачи фиксируют снижение заболеваемости.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 240 фактов заражения коронавирусом. Это на 51 случай меньше, чем было на утро понедельника. Об этом информирует региональный оперативный штаб.

В числе вновь инфицированных 13 детей 38 граждан старше 65 лет.

Факт заражения подтвердился у 178 ижевчан, также диагноз поставили 21 жителю Воткинска, по 7 случаев выявлено в Балезинском и Увинском районах, 6 – в Можге, по 4 – в Сарапуле, Сюмсинском и Юкаменском районах.

По двое пациентов поступили на лечение в Завьяловском, Малопургинском, Селтинском и Якшур-Бодьинском районах, один - в Глазове.

10 пациентов не перенесли заболевание. Среди умерших 4 мужчин и 6 женщин, самой молодой было 35 лет, самой возрастной исполнилось 92 года.

На лечении от ковида остаются более 8 тыс. жителей региона, 206 госпитализированных переносят заболевание в тяжелой форме.

Профилактические прививки поставили 632 214 человек, из них 438 170 прошли полный курс вакцинации. 109 776 жителей привились однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».