Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконной вырубке полусотни елей

Ущерб составил 8 700 000 рублей.

Кез. Удмуртия. В лесничестве Кезского района вскрылся факт незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что неизвестные вырубили 53 сырорастущих ели. Ущерб составил 8 700 000 рублей. Позже удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Кезского района, работающий на сельхозпредприятии.

Добытую древесину мужчина планировал пустить на постройку дома и хозпостроек. Часть срубленного он вывез на арендованном тракторе на лесопилку. Дома у подозреваемого нашли бензопилу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в начале 2021 года в Удмуртии задержали группу «черных лесорубов», которые незаконно вырубили более 250 деревьев. В октябре им вынесли приговор.