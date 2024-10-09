При тушении горящей степи в Казахстане погиб пожарный

Караганда. Казахстан. Природные пожары вспыхнули в Казахстане. Погиб один спасатель, пострадали пятеро, передает «МИР 24».

Высохшая степная трава загорелась в Каркаралинском районе Карагандинской области. Оттуда огонь перекинулся на территорию Баянаульского национального парка в Павлодарской области. Пожар охватил 45 тысяч гектаров. К тушению привлекли более 500 спасателей. Угрозы населенным пунктам нет, также не допущено гибели скота.

Во время тушения огня в степях Карагандинской области погиб один пожарный, пятеро пострадали. Одного из них поместили в реанимацию с ожогами 35% тела, рассказали в управлении здравоохранения региона. Состояние еще четверых пациентов оценивается как стабильное.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в настоящее время пожар на территории Павлодарской области потушен. В Карагандинской области огонь продолжает бушевать. Работу спасателей осложняет сильный ветер и отсутствие дорог в горной местности.