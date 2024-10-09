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При тушении горящей степи в Казахстане погиб пожарный

12:26, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При тушении горящей степи в Казахстане погиб пожарный
12:26, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Казахстан\n#природа\n#трава\n#ландшафтный пожар\n#гибель человека\n#герои\n#пострадавшие\n#спасатели\n#природный пожар
Фото: pxhere.com
45
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Еще 5 спасателей пострадали, тушению огня мешает сильный ветер.

Караганда. Казахстан. Природные пожары вспыхнули в Казахстане. Погиб один спасатель, пострадали пятеро, передает «МИР 24».

Высохшая степная трава загорелась в Каркаралинском районе Карагандинской области. Оттуда огонь перекинулся на территорию Баянаульского национального парка в Павлодарской области. Пожар охватил 45 тысяч гектаров. К тушению привлекли более 500 спасателей. Угрозы населенным пунктам нет, также не допущено гибели скота. 

Во время тушения огня в степях Карагандинской области погиб один пожарный, пятеро пострадали. Одного из них поместили в реанимацию с ожогами 35% тела, рассказали в управлении здравоохранения региона. Состояние еще четверых пациентов оценивается как стабильное.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в настоящее время пожар на территории Павлодарской области потушен. В Карагандинской области огонь продолжает бушевать. Работу спасателей осложняет сильный ветер и отсутствие дорог в горной местности. 

12:26, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Казахстан\n#природа\n#трава\n#ландшафтный пожар\n#гибель человека\n#герои\n#пострадавшие\n#спасатели\n#природный пожар