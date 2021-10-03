Двух «чёрных лесорубов» осудили в Удмуртии

Младшему нет и 18 лет.

Воткинск. Удмуртия. Воткинский райсуд Удмуртии рассмотрел уголовное дело по обвинению двоих жителей деревни Кипун. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, преступники признаны виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, взрослый соучастник признан виновным по части 4 статьи 150 УК России «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

В суде установлено, что с декабря 2019 года по февраль 2020 года подсудимые совершили незаконную рубку 31 сырорастущего дерева на территории природного парка «Шаркан», причинив государству ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Кроме того, совершеннолетний фигурант убедил своего несовершеннолетнего знакомого совершить преступление, пообещав заработать на продаже древесины.

Судом совершеннолетнему подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком в 3 года, подростку — 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в1 год. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования ГКУ УР «Воткинское лесничество» на сумму более 1 миллиона рублей.