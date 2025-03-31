Возгорание потушено на улице Брянской в Ижевске.
Ижевск. Удмуртия. На улице Брянской в Ижевске произошёл ландшафтный пожар. Пламя разгулялось на площади 388 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Это первый такой пожар в республике с начала года. Для его ликвидации на место стянули 5 пожарных и одну единицу техники.
«С 7 апреля в республике установится пожароопасный сезон. При разведении костра, в том числе для сжигания мусора, сухой травы, листвы и иных отходов, необходимо соблюдать меры безопасности», — предостерегают спасатели.
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