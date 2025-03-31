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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии произошёл первый в этом году ландшафтный пожар

10:34, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии произошёл первый в этом году ландшафтный пожар
10:34, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#природа
Источник фото: ГУ МЧС по Удмуртии
144
0

Возгорание потушено на улице Брянской в Ижевске. 

Ижевск. Удмуртия. На улице Брянской в Ижевске произошёл ландшафтный пожар. Пламя разгулялось на площади 388 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. 

Это первый такой пожар в республике с начала года. Для его ликвидации на место стянули 5 пожарных и одну единицу техники. 

«С 7 апреля в республике установится пожароопасный сезон. При разведении костра, в том числе для сжигания мусора, сухой травы, листвы и иных отходов, необходимо соблюдать меры безопасности», — предостерегают спасатели.

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10:34, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#природа