Ижевск. Удмуртия. На улице Брянской в Ижевске произошёл ландшафтный пожар. Пламя разгулялось на площади 388 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Это первый такой пожар в республике с начала года. Для его ликвидации на место стянули 5 пожарных и одну единицу техники.

«С 7 апреля в республике установится пожароопасный сезон. При разведении костра, в том числе для сжигания мусора, сухой травы, листвы и иных отходов, необходимо соблюдать меры безопасности», — предостерегают спасатели.