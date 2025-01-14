Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла в 40 километров

Камчатка. Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла длиной 40 км. Об этом сообщила межгосударственная телерадиокомпания «МИР 24».

Высота вулканического облака достигает 2,5 км над уровнем моря. Для авиации установили код опасности «оранжевый», что означает опасность авиаперевозок.

Шивелуч – один из крупнейших и самый северный действующий вулкан Камчатки. В 2023 году вулкан выбросил пепловое облако высотой 15-20 км, что вызвало пеплопады в ряде районов. Осадок покрыл дороги, дома и машины, а вода из-под крана приобрела привкус серы и стала непригодна для питья. В ноябре 2024 года Шивелуч выбросил столб пепла, после чего людям близлежащих населенных пунктов пришлось пользоваться масками.