Сарапул. Удмуртия. Появились фотографии рухнувшего в Сарапульском районе самого большого в мире чёрного тополя. Гигант произрастал в урочище Дуброво. Об этом сообщил биолог Александр Кондратьев.

Огромный чёрный тополь обнаружили в 2020 году. Охват его ствола составлял 6,9 метра, а у корней — 9,6 метра. На момент находки высота аксакала флоры равнялась 33-34 метрам. Летом или осенью из-за порывов ветра верхняя половина тополя рухнулся под собственным весом.

Сейчас из земли продолжает торчать огромный ствол с массивной ветвью.