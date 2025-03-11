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В Сарапульском районе упал самый большой в мире чёрный тополь

11:07, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапульском районе упал самый большой в мире чёрный тополь
11:07, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#природа\n#вековые деревья
Источник фото: Туристско-информационный проект "Источник"
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Обхват ствола гиганта составляет 6,9 метра. 

Сарапул. Удмуртия. Появились фотографии рухнувшего в Сарапульском районе самого большого в мире чёрного тополя. Гигант произрастал в урочище Дуброво. Об этом сообщил биолог Александр Кондратьев.

Огромный чёрный тополь обнаружили в 2020 году. Охват его ствола составлял 6,9 метра, а у корней — 9,6 метра. На момент находки высота аксакала флоры равнялась 33-34 метрам. Летом или осенью из-за порывов ветра верхняя половина тополя рухнулся под собственным весом.

Сейчас из земли продолжает торчать огромный ствол с массивной ветвью.