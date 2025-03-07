Ижевск. Удмуртия. В 2024 году Минприроды Удмуртии заключило договоры с 41 гражданином на проведение мероприятий по сохранению лесной фауны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувший год в лесах установлено 80 солонцов для подкормки диких животных. В этих кормушках было разложено три тонны соли. Также засеяно 60 кормовых полей, общей площадью 120 га. Кроме того, охотники добыли 48 волков и 63 лисицы, что способствует сохранению других охотничьих ресурсов.