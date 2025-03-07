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В лесах Удмуртии за прошлый год установлено 80 солонцов для диких животных

13:44, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В лесах Удмуртии за прошлый год установлено 80 солонцов для диких животных
13:44, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа
Источник фото: Минприроды УР
72
0

Также было засеяно 60 кормовых полей для пропитания зверей.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году Минприроды Удмуртии заключило договоры с 41 гражданином на проведение мероприятий по сохранению лесной фауны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Всего за минувший год в лесах установлено 80 солонцов для подкормки диких животных. В этих кормушках было разложено три тонны соли. Также засеяно 60 кормовых полей, общей площадью 120 га. Кроме того, охотники добыли 48 волков и 63 лисицы, что способствует сохранению других охотничьих ресурсов. 

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13:44, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа