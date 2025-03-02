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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии восстановление лесов на 56% превысило их вырубку в 2024 году

17:29, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии восстановление лесов на 56% превысило их вырубку в 2024 году
17:29, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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0
#Удмуртия\n#природа\n#сохранение лесов\n#нацпроект
Источник фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
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В ближайшие пять лет на высадку новых деревьев планируют выделить около 1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Лесовосстановление в Удмуртии увеличилось на 56% по сравнению с вырубкой в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики. 

«Это большая, масштабная работа, результаты которой направлены не на десятки, а на сотни лет вперед. Она важна не только для республики и страны, но и для всей планеты», – отметил вице-премьер региона Роман Габдрахманов.

За год лесовосстановление в Удмуртии провели более чем на 65 тыс. га, восстановили лес на площади 11,2 тыс. га. 

С 2025 по 2030 год по нацпроекту «Экологическое благополучие» в Удмуртии планируется выделить около 1 млрд рублей из федерального бюджета на данные мероприятия.

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17:29, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
21
0
#Удмуртия\n#природа\n#сохранение лесов\n#нацпроект