Ижевск. Удмуртия. Лесовосстановление в Удмуртии увеличилось на 56% по сравнению с вырубкой в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Это большая, масштабная работа, результаты которой направлены не на десятки, а на сотни лет вперед. Она важна не только для республики и страны, но и для всей планеты», – отметил вице-премьер региона Роман Габдрахманов.

За год лесовосстановление в Удмуртии провели более чем на 65 тыс. га, восстановили лес на площади 11,2 тыс. га.

С 2025 по 2030 год по нацпроекту «Экологическое благополучие» в Удмуртии планируется выделить около 1 млрд рублей из федерального бюджета на данные мероприятия.