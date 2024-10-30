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На берегах трёх удмуртских рек введён специальный режим хозяйственной деятельности

10:40, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На берегах трёх удмуртских рек введён специальный режим хозяйственной деятельности
10:40, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
229
0
#Удмуртия\n#реки\n#природа
Источник фото: ИА «Сусанин»
229
0

Он будет действовать в определённых границах.

Удмуртия. В Удмуртии на берегах рек Лоза, Ува и Чепца определили береговые линии, установили границы водоохранных зон и организовали прибрежные защитные полосы. Об этом сообщили в республиканском Минприроды. 

В границах водоохранных зон введён специальный режим хозяйственной и иной деятельности. Здесь запрещается использовать сточные воды, размещать кладбища, скотомогильники и площадки для хранения отходов. Кроме того, запрещается распашка земель, размещение грунтовых отвалов и выпас скота.

Всего специалисты Минприроды провели работу на участках общей протяжённостью 754 км. На следующий год охват составит 647 км и коснётся Завьяловского, Вавожского, Можгинского, Сарпульского и Кезского районов.

10:40, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
229
0
#Удмуртия\n#реки\n#природа