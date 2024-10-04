7 человек погибли в Индии от клыков леопарда-людоеда

Джайпур. Индия. Леопард-людоед свирепствует в индийском штате Раджастхан. За 12 дней он убил 7 человек, передает «МИР 24» со ссылкой на Times of India.

Хищник загрыз, в частности, двух девочек в возрасте 5 и 16 лет, пожилую женщину и священника. При этом он пренебрегает домашней скотиной и целенаправленно охотится на людей. Это подтверждает тот факт, что одна из погибших девочек пасла коз, но в качестве жертвы леопард выбрал именно ее.

Местные жители по ночам патрулируют улицы деревень с холодным оружием и палками, а днем прочесывают джунгли, стуча в барабаны. Специалисты департамента лесного хозяйства поймали четырех леопардов, но к нападениям на людей все они оказались непричастны.

Теперь на поиски людоеда направили 90 военных. Им поручено усыпить хищника, а если это окажется невозможным – стрелять на поражение. Населению предписано по возможности не покидать жилье до поимки зверя.

Напомним, ранее в индийском штате Уттар-Прадеш ликвидировали тигра, погубившего 10 человек за 2 месяца. Животное потеряло слух из-за взрывов петард.