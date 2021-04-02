Группу «черных лесорубов» в Удмуртии подозревают в уничтожении более 250 деревьев

Срубленные хвойные деревья и липы они отправляли на перерабатывающие предприятия.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии задержали «черных лесорубов». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По версии правоохранителей, подозреваемые вырубили более 250 деревьев на особо защитных участках леса Завьяловского района. Ущерб от их действий составил свыше 3 млн рублей.

Известно, что в течение нескольких месяцев, не имея специальных разрешений, злоумышленники вырубали хвойные деревья и липы. Все срубленное они сбывали на лесоперерабатывающие предприятия.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России задержали троих человек. Двоих – с поличным при перевозке леса, еще одного, предполагаемого организатора, нашли в Сарапуле. У подозреваемых изъяли три единицы спецтехники и бензопилы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой»). Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, одного поместили под стражу.

По словам официального представителя МВД России Ирина Волк, устанавливаются все факты криминальной деятельности группы.