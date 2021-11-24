Итоги дня: издевательства над детьми в красногорской школе и отказ властей Ижевска от продления улицы Серова через лес

Главные новости среды.





Ижевск. Удмуртия. За прошлые сутки коронавирусом заболели 340 жителей Удмуртии. Скончались 14 человек.

В стоящий «КамАЗ»

Утром 24 ноября недалеко от села Чутырь произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Ауди» врезался в стоящий на дороге «КамАЗ». Погиб пассажир иномарки.

Отказ от планов

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что администрация города отказывается от продления улицы Репина через лес до улицы 10 лет Октября. Нормативный документ на разработку проекта планировки объекта аннулируют.

Вакцина для иностранцев

В Удмуртию поступила партия платной однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» для прививания иностранцев без российских документов. Процедура будет стоить 1 300 рублей.

Новые автобусы

Школы Удмуртии получили 110 новых автобусов: 71 ПАЗ, 36 ГАЗов и 3 УАЗа. Общая стоимость всех машин составляет 226 млн рублей.

Издевательства

Глава Удмуртии поручил разобраться в ситуации с возможным жестоким обращением с детьми в гимназии села Красногорское. От действий учителя там могли пострадать шесть учеников.