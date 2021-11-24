В Удмуртии среди заболевших коронавирусом скончались еще 14 человек

За сутки в регионе выявили 340 зараженных.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 24 ноября выявили 340 новых случаев коронавирусной инфекции. 14 пациентов с ковидом скончались, передает республиканский оперативный штаб.

Среди городов наименьшее количество заражений за минувшие сутки зафиксировано в Сарапуле – 3 случая. Наибольшее число заболевших – в Ижевске, диагноз подтвердился у 198 жителей. 27 фактов инфицирования COVID-19 выявлено в Глазове, 16 – в Воткинске, 11 – в Балезинском и 9 – в Камбарском районе. По 8 жителей заболели в Можге и Алнашском районе.

Единичные случаи заражения регистрируются почти во всех районах республики. На лечение с ковидом поступило 40 детей и 60 пенсионеров старше 65 лет.

Среди пациентов с коронавирусом скончались пять мужчин и девять женщин в возрасте от 63 до 90 лет. Всего с начала пандемии заболевание закончилось летальным исходом для 3 178 жителей Удмуртии.

На сегодняшний день врачи оказывают помощь почти 9 тыс. жителям региона с диагнозом «коронавирус», 241 пациент находится в тяжелом состоянии.

За профилактическими прививками обратились 618 500 человек, из них 414 157 получили второй компонент. 108 544 граждан привились однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».