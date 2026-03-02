Ижевск. Удмуртия. График временных запретов на движение тяжеловесного транспорта по региональным трассам утвердили на 2026 год в Удмуртии.

Как говорится в документе Миндортранса региона, ограничения вводят, чтобы сохранить дороги в распутицу и сильную жару. Весенний запрет начнётся 1 апреля и продлится до 30 апреля. В это время дороги наиболее уязвимы из-за переувлажнения грунта.

Летом ограничения будут зависеть от температуры. С 20 мая по 31 августа при дневной жаре выше 32 градусов тяжеловесам запретят выезжать на трассы с асфальтовым покрытием в дневные часы. Исключение сделают для ночного времени — с 9 утра до 10 вечера проезд будет открыт.

Под действие приказа попадают машины, которые превышают допустимые нагрузки на оси. Нормы установлены правительственным постановлением №2060.

В списке исключений — пассажирские автобусы, в том числе — международные. Также ограничения не коснутся машин с продуктами, живым грузом, лекарствами, топливом, семенами, удобрениями и кормами.

Свободно проедут почтовые фургоны, сельхозтехника, дорожные машины и транспорт экстренных служб. То же правило действует для автомобилей силовых ведомств.

Разрешения на перевозку негабарита и тяжелых грузов оформляют только в электронном виде через ФКУ «Росдормониторинг». Чтобы получить документ, нужно компенсировать ущерб дороге и оплатить госпошлину.