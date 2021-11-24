В Удмуртию поступила партия вакцины «Спутник Лайт» для иностранцев

Прививка будет платной и обойдётся в 1 300 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» для прививания иностранцев без российских документов. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртской Республики Эльвира Пинчук в своём аккаунте в Instagram.

Удмуртия получила более 500 доз «Спутника Лайт» для вакцинации иностранцев, которые не имеют российских документов. Для них прививка будет платной и обойдётся в 1 300 рублей.

Если вакцина для иностранцев окажется востребованной, её запасы будут пополняться. Данные о привитых внесут в федеральный регистр. Через 21 день после прививки иностранный гражданин сможет получить бумажный сертификат и QR-код в МФЦ.

Сделать укол можно будет в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом по адресу: Ижевск, улица Труда, 17а. Работает пункт с 08:00 до 15:00. Телефон для справок: 8 (3412) 21-09-56.

Напомним, ранее республика получила 36 тыс. доз «Спутника Лайт». По состоянию на среду, 24 ноября, в Удмуртии однокомпонентной вакциной привились 108,5 тыс. человек.