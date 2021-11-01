Жителя Удмуртии осудили за инсценировку дорожных аварий

Мужчина удалось похитить у страховых компаний более 800 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 27-летнего жителя Завьяловского района, промышлявшего инсценировками дорожных аварий. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Известно, что вечером, 26 марта 2018 года, мужчина, управляя различными автомобилями инсценировал на улице Нижней в Ижевске ДТП, совершив умышленное столкновение машин для создания видимости страхового случая. Чтобы всё было по закону, злоумышленник вызвал сотрудников ГИБДД для фиксации аварии.

После этого мужчина предоставлял заведомо ложные сведения в страховую компанию. В результате его добычей стали 195 400 рублей, полученные по страховке.

В июле того же года ижевчанин инсценировал ещё одно подобное ДТП. На этот раз он получил выплату в размере 623 920 рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Уголовные дела в отношении его сообщников ведутся в отдельном производстве.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд учёл явку с повинной, помощь в раскрытии преступления и наличие на иждевении малолетнего ребёнка. Ижевчанин получил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.