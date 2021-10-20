Путин одобрил предложение Голиковой о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Ранее идею подержал глава правительства Мишустин.



Москва. Президент России дал добро на введение нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом он заявил на совещании с правительством 20 октября.

Предложение выдвинула вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее эту идею поддержал также председатель правительства Михаил Мишустин. Нерабочими днями с сохранением заработной платы станет период с 30 октября по 7 ноября. В регионах, где сложилась особо неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, губернаторы по рекомендации главных санитарных врачей могут ввести нерабочие дни с более ранней даты и при необходимости продлить их.

Мера вводится с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. В октябре в России поставлено уже несколько антирекордов по заболеваемости и смертности от COVID-19.