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Путин одобрил предложение Голиковой о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

16:13, 20 октября, 2021
Евгений Кандаков
Путин одобрил предложение Голиковой о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
16:13, 20 октября, 2021
Евгений Кандаков
230
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#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье\n#ограничения\n#Голикова\n#Михаил Мишустин\n#Владимир Путин
Фото: kremlin.ru
230
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Ранее идею подержал глава правительства Мишустин.

Москва. Президент России дал добро на введение нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом он заявил на совещании с правительством 20 октября.

Предложение выдвинула вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее эту идею поддержал также председатель правительства Михаил Мишустин. Нерабочими днями с сохранением заработной платы станет период с 30 октября по 7 ноября. В регионах, где сложилась особо неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, губернаторы по рекомендации главных санитарных врачей могут ввести нерабочие дни с более ранней даты и при необходимости продлить их.

Мера вводится с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. В октябре в России поставлено уже несколько антирекордов по заболеваемости и смертности от COVID-19.

16:13, 20 октября, 2021
Евгений Кандаков
230
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье\n#ограничения\n#Голикова\n#Михаил Мишустин\n#Владимир Путин
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