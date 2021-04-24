Различие состоит в оплате труда сотрудников.
Москва. Россиянам объяснили разницу между выходными и нерабочими днями. С юристом Елизаветой Владимировой пообщались журналисты телеканала "360".
Различие заключается в оплате труда. Так, в выходные дни работа оплачивается по удвоенной ставке или повышенной. При необходимости работник может пойти в суд и требовать компенсацию.
Когда речь идет о нерабочих днях, вопрос об оплате решается на усмотрение работодателя.
Напомним, дни с 1 по 10 мая президент России Владимир Путин объявил нерабочими. "Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.