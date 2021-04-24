Различие состоит в оплате труда сотрудников.

Москва. Россиянам объяснили разницу между выходными и нерабочими днями. С юристом Елизаветой Владимировой пообщались журналисты телеканала "360"

Различие заключается в оплате труда. Так, в выходные дни работа оплачивается по удвоенной ставке или повышенной. При необходимости работник может пойти в суд и требовать компенсацию.

Когда речь идет о нерабочих днях, вопрос об оплате решается на усмотрение работодателя.