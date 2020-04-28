Путин продлил нерабочие дни до завершения майских праздников

Послабления возможны не раньше 12 мая.

Ново-Огарево. Московская область. Президент России распорядился продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы на предстоящие праздники – с 1 по 11 мая. Об этом Владимир Путин заявил на видеосовещании с главами регионов 28 апреля.

При этом глава государства считает необходимым сохранить на указанный срок дополнительные полномочия, данные губернаторам ранее.

Правительству и Роспотребнадзору совместно с Госсоветом России Владимир Путин поручил в срок до 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Главам регионам следует провести аналогичную работу к 12 мая.

Также президент поручил правительству разработать очередной пакет помощи гражданам и бизнесу. Кроме того, кабмину совместно с главами регионов и предпринимательским сообществом следует подготовить план по восстановлению экономики страны после завершения эпидемии COVID-19.