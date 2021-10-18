В центре занятости населения Удмуртии появится 10 тысяч новых вакансий

Учреждение заключило соглашение с сайтом hh.ru.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский центр занятости населения начал сотрудничать с крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом сообщает пресс-служба центра занятости населения Удмуртии.

Благодаря заключенному соглашению 10 тыс. новых вакансий компании теперь будут доступны на площадке республиканской службы занятости.

Также в рамках партнерства планируется провести серию вебинаров по работе с кабинетом работодателя и созданию резюме. Работники центра будут помогать людям составлять привлекательные резюме и искать работу на сайте, а работодателям находить нужных сотрудников.

В настоящий момент служба занятости Удмуртии находится в процессе модернизации для создания современных «кадровых центров». Они будут оперативно и активно действовать в отношении рисков безработицы и неэффективной занятости, помогать реализовывать профессиональный потенциал граждан и находить подходящие работодателям кадровые ресурсы.

Пока в базе центра занятости населения находится свыше 27 тыс. вакансий. Благодаря сотрудничеству с hh.ru получится база расширится, что повысит шансы жителей трудоустроиться по желаемой профессии. Скоро на сайте центра можно будет узнать о новых вакантных местах.